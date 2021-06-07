"Понизили": принца Гаррі та Меган Маркл перемістили у списку на сайті королівської родини

Букінгемський палац ухилився від коментарів.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опинилися в переліку членів королівської нижче принца Едварда, Софі Вессекської та принца Ендрю.

Про це пише Daily Mail.

"Меган Маркл і принц Гаррі були понижені на офіційному сайті королівської родини, після того, як вони склали свої повноваження та переїхали до США", - йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що роль принца Вельського як активного спадкоємця, що готується зійти на престол, відбивається навіть в його власному підвищенні до вершини розділу "Королівська сім'я" на офіційному сайті британської монаршої родини.

А герцог і герцогиня Сассекські тепер перераховані нижче синів Єлизавети II та принца Філіпа: принца Ендрю та принца Едварда та Софі Вессекської, його дружини.

Проте, попри кадрові перестановки, вебсайт все ще стверджує, що герцог і герцогиня Сассекські будуть "балансувати свій час" між Великою Британією та США.

Щодо зміни, то у Букінгемському палаці заявили журналістам, що у нього немає коментарів, "окрім того, що ми регулярно оновлюємо вебсайт".

Нагадаємо, що раніше королева Єлизавета II привітала принца Гаррі та його дружину з народженням доньки.

6 червня ввечері принц Гаррі та Меган Маркл повідомили, що в п'ятницю, 4 червня, у них в Лос-Анджелесі народилася донька. Дівчинку назвали Діана Лілібет: ім'я Діана дитина отримала в честь матері принца Гаррі та його брата принца Вільяма, а Лілібет — це домашнє прізвисько Єлизавети II. Маля народилося з вагою 3,2 кілограма.

Це друга дитина пари. Закохані також виховують сина Арчі, якому в травні виповнилося 2 роки.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року.

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