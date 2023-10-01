Поєднала синій із червоним: королева Нідерландів Максима з'явилася у стильному комбінезоні на заході

Її Величність цього разу віддала перевагу не сукні.

Королева Нідерландів Максима відкрила фестиваль UNLimited 2023, організований Асоціацією університетів Нідерландів (VSNU) у Конгрес-центрі 1931 року у Гаазі. Під час пленарного відкриття вона як почесна президентка Фонду MIND Us виступила з промовою.

На заході Максима з'явилася у діловому вбранні, поєднавши лише два кольори – синій та червоний.

Образ королеви включав комбінезон з V-подібним декольте від її улюбленого бренду Maison Natan, туфлі на підборах Gianvito Rossi і клатч з переплетеним дизайном. Завершили образ Максими великі та яскраві сережки та легкий макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Сережки цы в колекції королеви не новинка і раніше вона їх уже неодноразово вдягала інші заходи.

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