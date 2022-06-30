Принц Чарльз, принцеса Анна та графиня Софі провели садову вечірку у Шотландії

Принц Чарльз, принцеса Анна та графиня Софі провели садову вечірку у Шотландії

Члени британської королівської родини проводять цей тиждень у Шотландії.

Вчора принц Чарльз, королівська принцеса Анна, графиня Весекська Софі та принц Едвард відвідали вечірку в саду у палаці Голіруд в Единбурзі. Вечірка є частиною традиційної поїздки королеви до Шотландії на Голірудський тиждень.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна прийшла на захід у сукні кольору морської хвилі, світлому пальті та крислатому капелюсі і взула чорні туфлі на невисоких підборах.

Принц Чарльз був у фраку, як і чоловік принцеси Анни – сер Тімоті Лоуренс.

Графиня Софі / Фото: Getty Images

Графиня Весекська Софі на вечірці в саду мала чудовий вигляд в блідо-рожевій сукні від Suzannah, в якій вона дебютувала на початку цього року на Royal Ascot, вартістю 3650 фунтів стерлінгів. Доповнила вбрання графиня відповідним капелюхом.

Члени королівської сім'ї наразі насолоджуються Королівським тижнем у Шотландії, виконуючи різні обов'язки.

Графиня Софі / Фото: Getty Images

Вчора, наприклад, королева Єлизавета II зустрілася з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен у палаці Голіруд в Единбурзі і дуже стурбувала королівських шанувальників виглядом своїх рук.

Принцеса Анна, принц Чарльз, графиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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