Принц Ендрю офіційно відмовився від титулу герцога Йоркського

Принц Ендрю / © Associated Press

У Великій Британії принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза ІІІ, публічно відмовився від використання свого титулу герцога Йоркського. Як повідомляє агенція Reuters, рішення було узгоджене з королем “в інтересах монархії та держави”, щоб зняти суспільну напругу, пов’язану з його іменем.

Офіційного юридичного позбавлення титулу не відбулося — він залишається чинним, але буде “неактивним”, а сам Ендрю більше не представлятиме родину у жодних офіційних заходах. Його ексдружина Сара Фергюсон також більше не зможе користуватися титулом герцогині Йоркської. На дочках — принцесах Беатріс та Євгенії — це рішення не позначиться.

Принц Ендрю вже кілька років не виконує публічних обов’язків і раніше був позбавлений військових звань та королівських покровительств. Падіння його репутації пов’язують зі скандалом навколо зв’язків з американським фінансистом Джеффрі Епштейном та низкою цивільних позовів, які принц заперечує.

Згідно з опитуваннями, більшість британців підтримали рішення про усунення Ендрю від публічної ролі в королівській родині.