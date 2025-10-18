- Дата публікації
Категорія
- Королівські сім’ї
Принц Ендрю офіційно відмовився від титулу герцога Йоркського
Принц Ендрю оголосив, що більше не використовуватиме титул герцога Йоркського на тлі тривалих репутаційних скандалів.
У Великій Британії принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза ІІІ, публічно відмовився від використання свого титулу герцога Йоркського. Як повідомляє агенція Reuters, рішення було узгоджене з королем “в інтересах монархії та держави”, щоб зняти суспільну напругу, пов’язану з його іменем.
Офіційного юридичного позбавлення титулу не відбулося — він залишається чинним, але буде “неактивним”, а сам Ендрю більше не представлятиме родину у жодних офіційних заходах. Його ексдружина Сара Фергюсон також більше не зможе користуватися титулом герцогині Йоркської. На дочках — принцесах Беатріс та Євгенії — це рішення не позначиться.
Принц Ендрю вже кілька років не виконує публічних обов’язків і раніше був позбавлений військових звань та королівських покровительств. Падіння його репутації пов’язують зі скандалом навколо зв’язків з американським фінансистом Джеффрі Епштейном та низкою цивільних позовів, які принц заперечує.
Згідно з опитуваннями, більшість британців підтримали рішення про усунення Ендрю від публічної ролі в королівській родині.