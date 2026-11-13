Принцеса Кейт у новому інтерв’ю розповіла, що вона нагадує собі робити у присутності дітей

Принцеса Уельська / © Associated Press

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У розмові з Робертом Макфарлейном для спеціального випуску журналу від 11 листопада принцесу Уельську запитали про її любов до природи, і про те, коли вона почалася, і Кейт охоче поділилася.

«Я пам'ятаю, як від самого раннього дитинства проводила багато часу на природі, граючись в струмках, гуляючи по сільській місцевості, збираючи ожину або просто насолоджуючись самотністю у своєму власному світі, милуючись простотою повсякденних речей, таких як копання під лавровим кущем в пошуках того, що я вважала скарбом, - сказала принцеса Кейт про своє дитинство в Баклбері, цитує її слова People. «Я завжди відчувала свободу на природі, щось таке, що важко знайти деінде, перебуваючи на свіжому повітрі».

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Принцеса Уельська / © Associated Press

На це Макфарлейн зауважив: «Саме так, дитині не потрібний великий масштаб. Досить невеликої ділянки землі, і лавровий кущ перетворюється на дикий ліс. Діти створені для того, щоби дивуватися».

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На що принцеса Уельська сказала: «Коли ми малі, ми, здається, помічаємо речі краще. Наприклад, світло, що міняється, пробивається крізь дерева, звук води, радість від хрускоту листя або знахідка кипір'їн. Ці моменти можуть здаватися звичайними, але часто саме їх запам'ятовуємо найбільше. На жаль, я думаю, що ми втрачаємо це розуміння, стаючи дорослими».

Потім принцеса Кейт розповіла, що дозволяє 13-річному Джорджу, 11-річній Шарлотті та 8-річному Луї освоюватися у своєму власному темпі.

Сім'я Уельських / © Associated Press

"Ми часто настільки зайняті, що просто забуваємо зупинитися, сповільнитися і помітити деталі життя", - сказала вона. «Я сама собі нагадую про це щодо своїх дітей — давати їм свободу досліджувати світ, замість постійно вказувати їм, що бачити або про що думати».

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