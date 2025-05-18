У національних костюмах: норвезька королівська родина з’явилася на святковому заході в Осло

Норвезька королівська родина / © Getty Images

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Головне національне свято Норвегії, яке відзначається щорічно 17 травня, також збігається з Днем незалежності країни і є вихідним днем.

Члени норвезької королівської родини відвідали святкові заходи та парад, а також з’явилися на балконі у Королівському замку в Осло. Короля Гаральда V і королеву Соню супроводжував їхній син кронпринц Гокон — майбутній король Норвегії, і його сім’я — дружина кронпринцеса Метте-Маріт, син Сверре Магнус і дочка принцеса Інгрід Олександра.

Норвезька королівська родина / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт була в синьому вбранні і крислатому капелюсі, а королева Соня, яка повернулася до публічних обов’язків після хвороби, одяглася у світлий костюм і червоний капелюх.

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Також сім’я кронпринца з’явилася на публіці у національних костюмах.

Норвезька королівська родина / © Getty Images