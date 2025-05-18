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- Королівські сім’ї
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У національних костюмах: норвезька королівська родина з’явилася на святковому заході в Осло
Норвезька королівська сім’я відзначала вчора День конституції, який святкують у країні 17 травня.
Головне національне свято Норвегії, яке відзначається щорічно 17 травня, також збігається з Днем незалежності країни і є вихідним днем.
Члени норвезької королівської родини відвідали святкові заходи та парад, а також з’явилися на балконі у Королівському замку в Осло. Короля Гаральда V і королеву Соню супроводжував їхній син кронпринц Гокон — майбутній король Норвегії, і його сім’я — дружина кронпринцеса Метте-Маріт, син Сверре Магнус і дочка принцеса Інгрід Олександра.
Кронпринцеса Метте-Маріт була в синьому вбранні і крислатому капелюсі, а королева Соня, яка повернулася до публічних обов’язків після хвороби, одяглася у світлий костюм і червоний капелюх.
Також сім’я кронпринца з’явилася на публіці у національних костюмах.