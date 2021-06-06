У принца Гаррі і Меган Маркл народилася донька: її назвали на честь королеви

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження другої дитини.
У принца Гаррі й Меган Маркл, герцога і герцогині Сассекських, народилася донька.
Про це інформує ВВС.
Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор — на честь її прабабусі королеви Єлизавети ІІ, і бабусі принцеси Діани, мами Гаррі. Лілібет, чи якщо ще стисліше Лілі — це прізвисько королеви у дитинстві.
Дитина народилася вранці, об 11:40, у п’ятницю, 4 червня в лікарні в Санта-Барбарі штату Каліфорнія. Повідомили про це лише зараз. Ані фото, ані відео з новонародженою Гаррі та Меган поки не оприлюднювали.
Зазначається, що як мати, так і дитина здорові і почуваються добре. Дівчинка — тепер восьма у черзі на британський престол.
У пари є ще син — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, який народився 6 травня 2019 року.
Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї від 1 квітня 2020 року.