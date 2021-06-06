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У принца Гаррі і Меган Маркл народилася донька: її назвали на честь королеви

У принца Гаррі і Меган Маркл народилася донька: її назвали на честь королеви

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження другої дитини.

У принца Гаррі й Меган Маркл, герцога і герцогині Сассекських, народилася донька.

Про це інформує ВВС.

Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор — на честь її прабабусі королеви Єлизавети ІІ, і бабусі принцеси Діани, мами Гаррі.  Лілібет, чи якщо ще стисліше Лілі — це прізвисько королеви у дитинстві.

Дитина народилася вранці, об 11:40, у п’ятницю, 4 червня в лікарні в Санта-Барбарі штату Каліфорнія. Повідомили про це лише зараз. Ані фото, ані відео з новонародженою Гаррі та Меган поки не оприлюднювали. 

Зазначається, що як мати, так і дитина здорові і почуваються добре.  Дівчинка — тепер восьма у черзі на британський престол.

У пари є ще син — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, який народився 6 травня 2019 року.

Новини тижня: Меган Маркл народила другу дитину

Новини тижня: Меган Маркл народила другу дитину

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї від 1 квітня 2020 року.

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