королева Єлизавета ІІ / © Associated Press

Розкіш королівського столу зазвичай асоціюється зі складними стравами, дорогими інгредієнтами та багатогодинною підготовкою. Однак історія харчових вподобань британської монархині руйнує цей стереотип.

Попри десятиліття офіційних заходів, державних візитів і банкетів, щоденний «солодкий ритуал» королеви залишався незмінним. Це була проста британська класика, яку вона вперше скуштувала ще у дитячій кімнаті — маленький солодкий сендвіч, про це розповіло видання Express, посилаючись на колишнього королівського шеф-кухаря Даррена МакГреді.

Королівський кухар розповів, що королева щодня обирала так звані «jam pennies» — маленькі сендвічі з джемом. Вони складалися з хліба, вершкового масла та полуничного чи малинового джему. Іноді також використовували лимонний курд для цитрусового варіанту.

Сендвіч із джемом / © Associated Press

Цей десерт подавали їй ще у дитинстві до дитячої кімнати та з роками він залишився улюбленим варіантом післяобіднього чаю.

Історія назви

Назва має цікаве походження. Сендвічі вирізали круглою формою, а за розміром вони нагадували стару англійську монету — penny (пенні). Тому їх і почали називати «pennies».

Є також старовинне правило королівської кухні, їжу ніколи не подавали у формі трикутників або квадратів, бо вважалося, що гострі форми можуть принести нещастя монархії.

Приготування

Інгредієнти

нарізаний хліб (білий, цільнозерновий чи мультизерновий)

м’яке вершкове масло

джем (полуничний чи малиновий)

лимонний курд

Зріжте скоринки з хліба. Виріжте маленькі круглі форми за допомогою формочки. Змастіть одну сторону маслом. Додайте джем і накрийте другим шматочком хліба. Акуратно сформуйте маленькі сендвічі. Подавайте на тарілці з чаєм. Ще одна улюблена королівська страва

Окрім солодких сендвічів, королева також любила ситніший варіант — сендвіч з тунцем і майонезом.

За словами іншого королівського кухаря Оуена Ходжсона, у сендвіч додавали вершкове масло, тонкі скибки огірка та дрібку перцю. Це була ще одна проста, але улюблена страва монархині.

Історія улюбленого перекушування королеви показує несподівану річ, що навіть у житті, наповненому розкішшю, завжди є місце простим звичкам. Для корлеви Єлизавети II таким щоденним ритуалом став маленький сендвіч із джемом — символ стабільності, дитячих спогадів і британської традиції.