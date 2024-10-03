Вау, яка: королева Максима одягла пальто незвичайного фасону та капелюх-таблетку

Її Величність королева Максима відкрила виставку MODA – Moroccan Fashion Statements у Центральному музеї в Утрехті.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева прибула в дуже незвичайному сірому пальті Benchellal довжини міді, взула сірі замшеві туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi і в руках несла клатч зі шкіри від Maison Valentino.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима доповнила свій монохромний аутфіт капелюхом-таблеткою, сережками, які вже носила раніше і каблучкою їм до пари, а також одягла діамантовий браслет і в руках несла рукавички.

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Днями також у сірому пальті-накидці королева Максима відвідала балетну академію. Того дня для виходу вона обрала сукню смарагдового відтінку Natan Couture, зверху одягла сіре пальто-накидку з вовни теж від Natan Couture і взула сірі замшеві туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi. Як і королева Камілла, Максима любить балет та танці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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