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Взяла ситуацію до своїх рук: як Меган Маркл кумедно спробувала впоратися зі спекою на сцені

Взяла ситуацію до своїх рук: як Меган Маркл кумедно спробувала впоратися зі спекою на сцені

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Під час колумбійського туру герцога та герцогині Сассекських сталася одна кумедна ситуація, яка потрапила на відео.

Під час виступу на форумі з розширення прав та можливостей жінок у Калі Меган Маркл почувалася не дуже комфортно через 33-градусну спеку, тому в якийсь момент, сидячи на сцені Муніципального театру міста, герцогиня вирішила взяти ситуацію до своїх рук.

Меган встала зі стільця і пройшла сценою, щоб спрямувати круглий вентилятор у бік, де сиділи всі спікери, тоді як приголомшений помічник режисера спостерігав за кулісами. Відео опублікувало видання Daily Mail.

Цього разу на публіці Меган з'явилася у білій бавовняній сорочці без рукавів Mango, спідниці міді з паєтками від колумбійської дизайнерки Silvia Tcherassi та взула рожеві туфлі Manolo Blahnik. Також на ній були незвичайні сережки-віяла (це спеціальний подарунок віцепрезидентки Франсії Маркес, виготовлені вручну майстрами регіону Чоко в Колумбії) та улюблені браслети Lorraine Schwartz та Сartier, а також годинник Сartier принцеси Діани.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

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