З невдалою зачіскою та у вбранні з мережива: Шарлотта Казірагі відвідала захід у Парижі

Онука голлівудської зірки, ікони стилю та княгині Монако Грейс Келлі — 37-річна Шарлотта Казірагі — вийшла у світ — вона відвідала галаконцерт з нагоди відкриття сезону 2023-2024 у Паризькій національній опері. Традиційно на публіці вона з'явилася у вбранні від Модного дому Chanel, оскільки вже багато років є амбасадоркою, музою та подругою цього бренду.

На Шарлотті була довга сіра сукня з напівпрозорого мережива, короткими рукавами та декором на плечах та грудях. Вбрання вона доповнила класичними туфлями від Chanel з чорним мисом у стилі "Мері Джейн" та прикрасами з діамантами – сережками у вухах та каблучками на руках.

На обличчі у неї був лаконічний макіяж з червоною помадою, проте підвела її цього разу зачіска, оскільки їй зібрали ззаду волосся в хвіст, залишивши кілька пасем спадати на обличчя, але одна з пасем була укладена на бік таким чином, що постійно падала на очі Шарлотті й робила зачіску не дуже акуратною.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що від початку року деякі ЗМІ повідомляли, що Шарлотта вагітна третьою дитиною, але, як бачимо, це не так.

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