На величезних платформах і в кропнутому жакеті: Леді Гага під прицілом папараці

Леді Гага / © Getty Images

Американську співачку помітили фотографи в Нью-Йорку, коли вона в супроводі сек’юріті прямувала до закладу ввечері. Співачка мала стильний вигляд, але єдиним яскравим акцентом в її образі була червона помада на губах.

Гага одягла кетсьют чорного кольору, який поєднала з кропнутим жакетом від Balenciaga і черевиками на величезній платформі від цього ж бренду. Через плече в неї висіла сумка від Mini Kelly Bag від Hermes, яка названа на честь княгині Монако Грейс Келлі. Волосся ж Леді Гага розпустила і додала до образу сонцезахисні окуляри.

Настільки високі платформи співачка носить практично завжди, особливо коли виходить у світ. Таке взуття стало вже її візитівкою, оскільки сама вона зовсім невисока - зріст Леді Гаги лише 155 сантиметрів.

