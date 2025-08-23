ТСН у соціальних мережах

На величезних платформах і в кропнутому жакеті: Леді Гага під прицілом папараці

Суперзірка обрала для вечірньої появи модний total black look.

Юлія Каранковська
Леді Гага

Леді Гага / © Getty Images

Американську співачку помітили фотографи в Нью-Йорку, коли вона в супроводі сек’юріті прямувала до закладу ввечері. Співачка мала стильний вигляд, але єдиним яскравим акцентом в її образі була червона помада на губах.

Гага одягла кетсьют чорного кольору, який поєднала з кропнутим жакетом від Balenciaga і черевиками на величезній платформі від цього ж бренду. Через плече в неї висіла сумка від Mini Kelly Bag від Hermes, яка названа на честь княгині Монако Грейс Келлі. Волосся ж Леді Гага розпустила і додала до образу сонцезахисні окуляри.

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Настільки високі платформи співачка носить практично завжди, особливо коли виходить у світ. Таке взуття стало вже її візитівкою, оскільки сама вона зовсім невисока - зріст Леді Гаги лише 155 сантиметрів.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді гага / © Getty Images

Леді гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леди Гага_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_2 / © Getty Images

© Getty Images

