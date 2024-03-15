Новий день – новий образ: Ешлі Робертс у рожевій сукні сходила на роботу

Ешлі Робертс – справжня модниця, яка вміє підбирати для себе стильні луки.
Ешлі Робертс традиційно потрапила під приціл папараці, коли йшла на радіоефір Heart Breakfast у студії Global Radio у Лондоні.
Цього разу знаменитість продемонструвала ніжний жіночний аутфіт. На ній була рожева сукня міді з коміром, що переходив у довгий шарф, і з блискавкою, яку Ешлі розстебнула до половини.
Вбрання красуня скомбінувала з бежевими лакованими туфлями-човниками на шпильках і з білою сумочкою.
Робертс зібрала волосся у низький пучок, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями і завершила лук прямокутними окулярами у рожевій оправі.
Нагадаємо, вчора Ешлі Робертс вийшла у світ у всьому білому.
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