Новий день – новий образ: Ешлі Робертс у рожевій сукні сходила на роботу

Ешлі Робертс – справжня модниця, яка вміє підбирати для себе стильні луки.

Ешлі Робертс традиційно потрапила під приціл папараці, коли йшла на радіоефір Heart Breakfast у студії Global Radio у Лондоні.

Цього разу знаменитість продемонструвала ніжний жіночний аутфіт. На ній була рожева сукня міді з коміром, що переходив у довгий шарф, і з блискавкою, яку Ешлі розстебнула до половини.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Вбрання красуня скомбінувала з бежевими лакованими туфлями-човниками на шпильках і з білою сумочкою.

Робертс зібрала волосся у низький пучок, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями і завершила лук прямокутними окулярами у рожевій оправі.

Нагадаємо, вчора Ешлі Робертс вийшла у світ у всьому білому.

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