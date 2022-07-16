П'ять місяців після пологів: Дженніфер Лоуренс у картатій сукні прогулялась Нью-Йорком

Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Після пологів акторку просто не впізнати. Вона стала мати жіночніший і тендітніший вигляд. І вже встигла повернути собі струнку фігуру.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Одягнена Джен була у синьо-білу картату сукню довжини міді, яку поєднала із банановими сабо. У руці вона тримала чорну сумочку.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у грудні у Нью-Йорку ще вагітна Дженніфер відвідала світову прем'єра нового фільму Адама Маккея "Не дивіться нагору". На доріжку Лоуренс вийшла у красивій сукні від Dior, прикрашеній вишивкою з паєток і бісеру та довгою торочкою, а також довгими плісованими рукавами.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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