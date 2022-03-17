Паралімпійська німецька велогонщиця прийшла на тиждень моди з українським прапором на протезі

Паралімпійська німецька велогонщиця прийшла на тиждень моди з українським прапором на протезі

Деніз Шиндлер продемонструвала свою підтримку українців на Тижні моди у Берліні.

Чемпіонка світу з сайклінгу на Паралімпійських іграх - Деніз Шиндлер – з'явилася на Берлінському тижні моди із серцем у кольорах українського прапора на протезі голені.

Деніз Шиндлер на Берлінському тижні моди / Getty Images

Український прапор у вигляді серця також прикрашав сумку Шиндлер.

Деніз Шиндлер на Берлінському тижні моди / Getty Images

Таким чином Деніз висловила свою підтримку Україні, яка бореться з окупацією російських військ.

Нагадаємо, український дизайнер Жан Гріцфельдт заочно провів показ у Берліні. Він представив колекцію, яка складається з простих речей із патріотичними українськими меседжами: Паляниця, Мова, Свідомість, Україна, Нове життя, Сміливість, Свобода, Щастя, Єдність, Пісня, Мир.

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