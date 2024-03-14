У білому костюмі і шарфі з помпонами: папараці заскочили Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес потрапила до обєктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли приїхала на тренування.

Артистка була одягнена у білий спортивний костюм і взута у білі кросівки з колекції Nike Air Max. На плечі вона накинула великий сірий шарф із помпонами.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Образ Джей Ло доповнила улюбленою кремовою сумкою зі шкіри нільського крокодила Niloticus Crocodile Birkin. Волосся вона зібрала у низький пучок, вуха прикрасила невеликими золотими сережками-кільцями і завершила лук масивними окулярами.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вийшла у світ у чорному спортивному костюмі, який складався з укороченого топу з мішкуватими довгими рукавами і штанів із низькою посадкою.

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