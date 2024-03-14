У білому пальті і екстравагантних окулярах: Ешлі Робертс на вулицях Лондона

Папараці заскочили Ешлі Роберст, коли вона вийшла зі студіїю Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість продемонструвала стильний аутфіт у всьому білому. На ній було елегантне пальто, водолазка, прямі джинси і шкіряні туфлі-човники.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Робертс зібрала волосся ззаду, одягла на обличчя екстравагантні окуляри у білій оправі, нафарбувала губи темно-бежевою помадою і зробила молочний манікюр. У руці вона несла білу сумочку.

Нагадаємо, Ешлі Робертс у сукні-сітці та босоніжках прийшла на модний показ під час Тижня моди у Лондоні.

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