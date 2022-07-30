У джинсовій сорочці і з господарською картатою сумкою: Кая Гербер сходила на шопінг

20-річна модель і донька Сінді Кроуфорд потрапила в об'єктиви папараці під час шопінгу.

Папараці заскочили Каю Гербер на вулицях Нью-Йорка, коли дівчина ходила магазинами.

Модель була одягнена у зручний повсякденний лук. На ній був темно-синій топ, сорочка із деніма, чорні прямі штани і чорні кросівки Adidas.

Свій лук вона доповнила чорними стильними окулярами і великими навушниками.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

З собою Кая мала білий шопер і велику господарську картату сумку, у яку, ми впевнені, помістилися всі покупки моделі.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року французький Модний будинок Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки, яку ще називають ринковим баулом.

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