У джинсовій сорочці і з господарською картатою сумкою: Кая Гербер сходила на шопінг

20-річна модель і донька Сінді Кроуфорд потрапила в об'єктиви папараці під час шопінгу.
Папараці заскочили Каю Гербер на вулицях Нью-Йорка, коли дівчина ходила магазинами.
Модель була одягнена у зручний повсякденний лук. На ній був темно-синій топ, сорочка із деніма, чорні прямі штани і чорні кросівки Adidas.
Свій лук вона доповнила чорними стильними окулярами і великими навушниками.
З собою Кая мала білий шопер і велику господарську картату сумку, у яку, ми впевнені, помістилися всі покупки моделі.
Нагадаємо, минулого року французький Модний будинок Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки, яку ще називають ринковим баулом.
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