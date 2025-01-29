У джинсовому костюмі і пітонових ботильйонах: Ріанна у стильному образі потрапила під приціл папараці

36-річна попдіва поєднала у своєму образі денім і шкіру.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Ріанна. Барбадоська співачка, як завжди, демонструє на вулицях міста стильний лук.

На ній був костюм із деніма, який складався з жакета і широких джинсів. Зверху вона одягла шкіряний чорний тренч із поясом.

Ріанна / Фото: Getty Images

Аутфіт Рірі доповнила пітоновими гостроносими ботильйонами на шпильках. У руці вона несла чорну плетену сумку.

В артистки було розпущене волосся, макіяж із шоколадною помадою, лаконічні сережки у вухах, ланцюжок на шиї та іміджеві окуляри у чорній оправі на обличчі.

Нагадаємо, Ріанна у червоній мереживній білизні блиснула фігурою.

Читайте також: