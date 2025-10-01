ТСН у соціальних мережах

146
1 хв

У джинсах і блакитній сорочці з брошками: Джулія Робертс продемонструвала гарний лук у стилі кежуал

Своїм новим виходом 57-річна акторка показала, що навіть у повсякденному вбранні вона може мати вигляд справжньої ікони стилю.

Автор публікації
Аліна Онопа
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона вийшла у світ у простому, але водночас елегантному луку у стилі кежуал.

На зірці була блакитна сорочка із красивими золотими брошками з камінням на комірі, яку вона заправила у сині джинси вільного крою з легко розкльошеними штанинами.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила чорними гостроносими туфлями на високих шпильках та чорною шкіряною сумкою. Волосся вона уклала в локони, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руку — каблучкою з каменем.

Нагадаємо, Джулія Робертс одягла на Нью-Йоркський кінофестиваль ансамбль від британського бренду Vivienne Westwood.

