- Дата публікації
-
- Категорія
- Стрітстайл
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
У джинсах і блакитній сорочці з брошками: Джулія Робертс продемонструвала гарний лук у стилі кежуал
Своїм новим виходом 57-річна акторка показала, що навіть у повсякденному вбранні вона може мати вигляд справжньої ікони стилю.
Джулія Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона вийшла у світ у простому, але водночас елегантному луку у стилі кежуал.
На зірці була блакитна сорочка із красивими золотими брошками з камінням на комірі, яку вона заправила у сині джинси вільного крою з легко розкльошеними штанинами.
Аутфіт Робертс доповнила чорними гостроносими туфлями на високих шпильках та чорною шкіряною сумкою. Волосся вона уклала в локони, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руку — каблучкою з каменем.
Нагадаємо, Джулія Робертс одягла на Нью-Йоркський кінофестиваль ансамбль від британського бренду Vivienne Westwood.