У фіолетовому светрі і штанях із лелітками: Нікі Гілтон в об'єктивах папараці

Нікі Гілтон потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Тусівниця, як завжди, мала стильний вигляд.

Цього разу Нікі вийшла у світ у монохромному луку. На ній був фіолетовий светр із високою горловиною і гламурні штани-кльош в тон, розшиті лелітками.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Гілтон доповнила клатчем-футлярем кольору металік і срібними босоніжками. Вона зробила високу елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха діамантовими сережками, а руку – каблучкою у вигляді сердечка.

Нагадаємо, минулого разу Нікі Гілтон прийшла на показ бренду Bronx & Banco у сміливому луку. На ній була прозора мінісукня зі стразами і був відсутній бюстгальтер.

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