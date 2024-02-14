У фіолетовому светрі і штанях із лелітками: Нікі Гілтон в об'єктивах папараці

Тусівниця, підприємиця та молодша сестра Періс Гілтон продемонструвала новий яскравий образ.
Нікі Гілтон потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Тусівниця, як завжди, мала стильний вигляд.
Цього разу Нікі вийшла у світ у монохромному луку. На ній був фіолетовий светр із високою горловиною і гламурні штани-кльош в тон, розшиті лелітками.
Аутфіт Гілтон доповнила клатчем-футлярем кольору металік і срібними босоніжками. Вона зробила високу елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха діамантовими сережками, а руку – каблучкою у вигляді сердечка.
Нагадаємо, минулого разу Нікі Гілтон прийшла на показ бренду Bronx & Banco у сміливому луку. На ній була прозора мінісукня зі стразами і був відсутній бюстгальтер.
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