У кольчузі і з яскравим манікюром: дизайнер Samuel епатажним образом викликав фурор на Українському тижні моди

У кольчузі і з яскравим манікюром: дизайнер Samuel епатажним образом викликав фурор на Українському тижні моди

Темношкірий дизайнер, стиліст і трендсетер пластично станцював для Леді.ТСН.ua під українську пісню.

Ukrainian Fashion Week — подія, на якій завжди можна побачити багатьох модників в ефектних і екстравагантних образах.

Нашу увагу на Українському тижні моди привернув темношкірих дизайнер, стиліст і трендсеттер — Samuel, який живе в Україні. Він був одягнений у чорний шкіряний лук, який складався з косухи, світшоту з металевою фурнітурою і асиметричної спідниці довжини міді.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свій аутфіт Samuel доповнив чорними шкіряними черевиками на грубій підошві і невеликою сумочкою-клатчем через плече.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Аліна Онопа, ТСН.ua

Але головним акцентом в його образі був гламурний сріблястий кольчужний капюшон, як у лицаря Середньовіччя. Цей аксесуар додав його луку родзинки.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Аліна Онопа, ТСН.ua

Стиліст зробив собі яскравий різнокольоровий манікюр зі смайликами, який мав кумедний вигляд. У руці трендсеттер тримав чорне віяло. Він мав ну дуже ефектний вигляд.

Дизайнер Samuel на Ukrainian Fashion Week / Аліна Онопа, ТСН.ua

Samuel обожнює себе знімати для соцмереж. І взагалі — він дуже відкритий і позитивний хлопець. Коли, він побачив, що ми його знімаємо, то завзято почав пластично танцювати під українську пісню для нас, жонглюючи віялом. Невеликий "перфоманс" дизайнера публіка зустріла із захопленням.

На Ukrainian Fashion Week дизайнер, стиліст і трендсеттер Samuel привернув до себе увагу своїм епатажним луком

Нагадаємо, на Ukrainian Fashion Week ми також зустріли 73-річну столичну тусовщицю, світську левицю і зірку соцмереж — Олену Волк, яка в леопардовій обтислій мінісукні з декольте і в хутряному жилеті запально станцювала на івенті.

Олена Вовк / Аліна Онопа, ТСН.ua

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