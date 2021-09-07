У кольчузі і з яскравим манікюром: дизайнер Samuel епатажним образом викликав фурор на Українському тижні моди

Темношкірий дизайнер, стиліст і трендсетер пластично станцював для Леді.ТСН.ua під українську пісню.
Ukrainian Fashion Week — подія, на якій завжди можна побачити багатьох модників в ефектних і екстравагантних образах.
Нашу увагу на Українському тижні моди привернув темношкірих дизайнер, стиліст і трендсеттер — Samuel, який живе в Україні. Він був одягнений у чорний шкіряний лук, який складався з косухи, світшоту з металевою фурнітурою і асиметричної спідниці довжини міді.
Свій аутфіт Samuel доповнив чорними шкіряними черевиками на грубій підошві і невеликою сумочкою-клатчем через плече.
Але головним акцентом в його образі був гламурний сріблястий кольчужний капюшон, як у лицаря Середньовіччя. Цей аксесуар додав його луку родзинки.
Стиліст зробив собі яскравий різнокольоровий манікюр зі смайликами, який мав кумедний вигляд. У руці трендсеттер тримав чорне віяло. Він мав ну дуже ефектний вигляд.
Samuel обожнює себе знімати для соцмереж. І взагалі — він дуже відкритий і позитивний хлопець. Коли, він побачив, що ми його знімаємо, то завзято почав пластично танцювати під українську пісню для нас, жонглюючи віялом. Невеликий "перфоманс" дизайнера публіка зустріла із захопленням.
Нагадаємо, на Ukrainian Fashion Week ми також зустріли 73-річну столичну тусовщицю, світську левицю і зірку соцмереж — Олену Волк, яка в леопардовій обтислій мінісукні з декольте і в хутряному жилеті запально станцювала на івенті.