У костюмі із деніму: стильна Наомі Кемпбелл сходила до ресторану

Наомі Кемпбелл потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на вечерю до ресторану на Гросвенор-сквер у Лондоні.

Модель мала стильний вигляд. На ній була джинсова вкорочена куртка, спідниця-олівець із деніму від бренду Alaïa з оборками на подолі і чорний топ.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила чорними босоніжками на підборах, кулонами на тонких ланцюжках і стильними окулярами. У руці Наомі несла невеличку сумочку.

Нагадаємо, Наомі відвідала щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі. Для заходу модель підготувала total look із колекції французького Модного дому Louis Vuitton. На ній була світла твідова з люрексом мінісукня А-силуету з короткими рукавами та завищеною талією, вартість якої становить 3200 доларів.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Читайте також: