У кроптопі і легінсах-чоботях Balenciaga: Кім Кардашян в ефектному образі поїхала на телешоу

У кроптопі і легінсах-чоботях Balenciaga: Кім Кардашян в ефектному образі поїхала на телешоу

Зірка реаліті та інфлюенсерка підкреслила привабливі форми стильним вбранням.

Кім Кардашян потрапила в об'єктиви папараці в Нью-Йорку, коли вийшла з готелю і направилася на телешоу Today Show. Зірка соцмереж, як завжди, мала ефектний вигляд.

Кім скомбінувала білий кроптоп і стильні легінси-чоботи від Balenciaga у колір американського прапора – синьо-біло-червоні. Вбрання ідеально сиділо на її підтягнутій фігурі і підкреслювало її привабливі форми.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Аутфіт Кардашян доповнила білявою перукою боб-каре, срібною сумочкою, інкрустованою стразами, і стильними сонцезахисними окулярами. Інфлюенсерка вирішила обійтися без прикрас.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Instagram Кім показала серію знімків з відпустки, яку вона провела у компанії свого бойфренда Піта Девідсона на приватному острові Марлона Брандо на Таїті.

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