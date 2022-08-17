У прозорій сукні і з пікантним декольте: Талія Сторм у відвертому образі сходила на вечірку

Британська співачка у сексуальному вбранні вийшла у світ.

Талія Сторм відвідала вечірку у Лондоні, для якої обрала відвертий аутфіт.

Красуня одягла чорну прозору сукню максі, розшиту стразами і блискітками, яка мала звабливе декольте. Під вбранням на Сторм були чорні стринги, якими вона світила.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

У цьому образі вона продемонструвала у всій красі свою струнку сексуальну фігуру.

Талія взула чорні туфлі на високій платформі і підборах, одягла на руки браслети, а шию прикрасила кольє з камінням. Укладання з легкими локонами і макіяж зі стрілками завершили ефектний лук зірки.

До слова, Сторм обожнює епатувати публіку своїми епатажними луками. На BRIT Awards вона постала у сміливому комплекті від французького бренду Mugler. Вбрання складалося з топу та лосин, які прикрашали геометричні прозорі вставки.

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