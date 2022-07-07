У прозорій сукні, як у Кардашян і Кароль: гостя фешншоу Jean-Paul Gaultier продемонструвала лук у культовому вбранні

Вбрання з оптичною ілюзією від французького бренду дуже подобається світовим модницям.
У межах Паризького тижня моди відбувся показ Jean-Paul Gaultier Haute Couture Fall Winter 2022-2023.
Одна із гостей з'явилася на шоу у культовій вінтажній напівпрозорій сукні Jean-Paul Gaultier з оптичною ілюзією із весняної колекції Cyberbaba 1996 року.
Вбрання вона поєднала із чорними чоботами на екстремально високій платформі, чорним клатчем, чорною хусткою з принтом та екстарвагантною білою прикрасою-намистом, яка звисала з голови аж за коліна.
У такій сукні раніше ми бачили таких відомих модниць: Кім Кардашян, Тіну Кароль, Бібі Рексу, Lizzo, Джулію Фокс та інших.
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