У прозорій сукні, як у Кардашян і Кароль: гостя фешншоу Jean-Paul Gaultier продемонструвала лук у культовому вбранні

Вбрання з оптичною ілюзією від французького бренду дуже подобається світовим модницям.

У межах Паризького тижня моди відбувся показ Jean-Paul Gaultier Haute Couture Fall Winter 2022-2023.

Одна із гостей з'явилася на шоу у культовій вінтажній напівпрозорій сукні Jean-Paul Gaultier з оптичною ілюзією із весняної колекції Cyberbaba 1996 року.

Jean-Paul Gaultier / Фото: Getty Images

Вбрання вона поєднала із чорними чоботами на екстремально високій платформі, чорним клатчем, чорною хусткою з принтом та екстарвагантною білою прикрасою-намистом, яка звисала з голови аж за коліна.

У такій сукні раніше ми бачили таких відомих модниць: Кім Кардашян, Тіну Кароль, Бібі Рексу, Lizzo, Джулію Фокс та інших.

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