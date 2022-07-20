У штанях-карго та короткій футболці: Джіджі Хадід блиснула стрункою фігурою на вулицях Нью-Йорка

27-річна модель продемонструвала чудову фізичну форму.
Джіджі Хадід потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки у Нью-Йорку. Модель мала стильний вигляд.
На ній була чорна вкорочена футболка та білі штани-карго. У цьому образі Хадід продемонструвала струнку фігуру та плаский живіт.
Свій лук вона доповнила кедами Converse, улюбленим молочним клатчем від бренду Loro Piana та окулярами Reality Eyewear Xray Spex.
Біляве волосся модель зібрала у високий пучок. Шию вона прикрасила намистом.
Раніше ми бачили Джі у білому топі у рубчик, широких коричневих штанах та білих кедах. Доповнили цей лаконічний лук джинсова сорочка та сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Джіджі стала мамою. Вона народила доньку від Зейна Маліка.
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