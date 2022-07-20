У штанях-карго та короткій футболці: Джіджі Хадід блиснула стрункою фігурою на вулицях Нью-Йорка

Джіджі Хадід потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки у Нью-Йорку. Модель мала стильний вигляд.

На ній була чорна вкорочена футболка та білі штани-карго. У цьому образі Хадід продемонструвала струнку фігуру та плаский живіт.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Свій лук вона доповнила кедами Converse, улюбленим молочним клатчем від бренду Loro Piana та окулярами Reality Eyewear Xray Spex.

Біляве волосся модель зібрала у високий пучок. Шию вона прикрасила намистом.

Раніше ми бачили Джі у білому топі у рубчик, широких коричневих штанах та білих кедах. Доповнили цей лаконічний лук джинсова сорочка та сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Джіджі стала мамою. Вона народила доньку від Зейна Маліка.

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