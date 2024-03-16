У шубі і шкіряних штанях: Алессандра Амбросіо сходила до ресторану Лос-Анджелесі

Папараці заскочили 42-річну бразильську модель і екс"ангела" Victoria's Secret у Лос-Анджелесі.

Алессандра Амбросіо потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла з ресторану Giorgio Baldi у Санта-Моніці.

Модель мала стильний вигляд. На ній була коротка пухнаста шуба чорного, коричневого і бежевого кольорів, а також обтислі шкіряні штани. Аутфіт красуня доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках.

В Амбросіо було розпущене волосся і макіяж із чорними стрілками.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Судячи із задоволеного обличчя моделі, вона добре провела час і смачно поїла.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги чорною обтислою сукнею з високим розрізом.

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