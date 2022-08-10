У стилі препі: Белла Хадід у бомбері і гетрах сходила на обід з бойфрендом

Папараці заскочили Беллу Хадід на вулицях Нью-Йорка, коли вона йшла зі своїм бойфрендом Марком Кальманом на обід.

Модель продемонструвала образ у стилі препі, який набирає популярності, і вже цієї осені буде у головних трендах.

Белла скомбінувала чорну футболку із сірою картатою спідницею-олівцем і вкороченим чорним бомбером.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними туфлями, чорними гетрами від Nike та невеликою шкіряною сумочкою.

На обличчі у неї були чорні окуляри, у вухах - довгі сережки, на шиї – прикраса у вигляді металевого дрота, а на пальцях – каблучки.

Нагадаємо, раніше ми бачили Хадід у дуже коротких білих шортах-боксерах від Les Girls Les Boys та синій широкій футболці. Також на ній були білі гетри, які вона трішки спустила донизу.

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