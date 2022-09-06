У сукні кольору фуксії: Аманда Голден блиснула сосками на вулицях Лондона

Аманда Голден потрапила під приціл папараці дорогою на роботу - вона веде ранковий ефір на Heart FM. Британка обрала для свого образу трикотажну сукню в рубчик кольору фуксії. Вбрання мало чорні ґудзики зверху та з одного боку спідниці.

Крізь тканину (хоч на ній і був бюстгальтер, але напевно дуже тонкий) просвічувалися соски Аманди, але це зовсім її не бентежило.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Лук радіоведуча доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумкою. Волосся вона розпустила, одягла на обличчя чорні окуляри і завершила яскравий аутфіт золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Голден похизувалася розкішною фігурою у білому купальнику.

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