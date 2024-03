У в'язаній сукні, леопардових ботильйонах і тіарі: зірка соцмереж викликав фурор своїм ефектним образом

Американська зірка соцмереж Джеффрі Марш потрапив під приціл папараці у Каліфорнії, коли направлявся на прем’єру вистави One Of The Good Ones.

Він викликав справжній фурор своїм яскравим і ефектним аутфітом. На Джеффрі була екстравагантна зелена в'язана сукня з галтером, яку він доповнив леопардовими ботильйонами на шпильках.

Джеффрі Марш / Фото: Getty Images

Щоб додати своєму образу величі, Марш одяг на голову тіару. На обличчі у нього були окуляри, на одній руці був годинник із кольоровим ремінцем, а на іншій висіла чорна олімпійка з білими смужками.

