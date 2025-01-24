У вінтажній дублянці і джинсах-кльош: Белла Хадід продемонструвала стильний варіант зимового образу

28-річна модель любить носити вінтажні вбрання.
Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Модель продемонструвала стильний варіант зимового аутфіту.
На ній була вінтажна коричнева дублянка оверсайз на блискавці, чорний лонгслів із пікантним зображенням оголеної жінки і сині джинси-кльош. Лук модель доповнила чорним взуттям із квадратним носком.
Хадід розпустила волосся і доповнила зачіску чорною пов'язкою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила шию ланцюжком із великими монетами.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід одягла вінтажну сукню, але раніше таку ж носило дві інші зірки.
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