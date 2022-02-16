У золотій сукні, шубі та на шпильках: азіатська фешнблогерка прийшла на показ у розкішному образі

У золотій сукні, шубі та на шпильках: азіатська фешнблогерка прийшла на показ у розкішному образі

Джесіку Ванг у соцмережі вважають справжньою "іконою стилю". Нинішній її вихід цьому - підтвердження.

Популярна азіатська фешнблогерка Джесіка Ванг потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на показ колекції Michael Kors сезону Fall/Winter 2022, який минув в межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Джес мала чудовий вигляд. На ній була золота сукня міді, зверху якої вона одягла пухнасту білу шубу. Вбрання Ванг доповнила золотими босоніжками на шпильці та білою сумкою.

Джессіка Ванг / Getty Images

Блогерка зробила собі укладання з локонами і закріпила їх на маківці. У макіяжі вона зробила акцент на червоній помаді.

Нагадаємо, американська реперка Coi Leray приїхала на фешнпоказ LaQuan Smith, який минув в межах Тижня моди в Нью-Йорку, у дуже дивному "домашньому" луці. На ній був бежевий топсмужка на грудях та бежеві труси. До них Coi Leray одягла бежеві панчохи-штанини з драпуванням.

Coi Leray / Getty Images

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