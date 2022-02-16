У золотій сукні, шубі та на шпильках: азіатська фешнблогерка прийшла на показ у розкішному образі

Джесіку Ванг у соцмережі вважають справжньою "іконою стилю". Нинішній її вихід цьому - підтвердження.
Популярна азіатська фешнблогерка Джесіка Ванг потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на показ колекції Michael Kors сезону Fall/Winter 2022, який минув в межах Тижня моди у Нью-Йорку.
Джес мала чудовий вигляд. На ній була золота сукня міді, зверху якої вона одягла пухнасту білу шубу. Вбрання Ванг доповнила золотими босоніжками на шпильці та білою сумкою.
Блогерка зробила собі укладання з локонами і закріпила їх на маківці. У макіяжі вона зробила акцент на червоній помаді.
Нагадаємо, американська реперка Coi Leray приїхала на фешнпоказ LaQuan Smith, який минув в межах Тижня моди в Нью-Йорку, у дуже дивному "домашньому" луці. На ній був бежевий топсмужка на грудях та бежеві труси. До них Coi Leray одягла бежеві панчохи-штанини з драпуванням.
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