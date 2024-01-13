В елегантному пальті і костюмі в рубчик: Аманда Голден в образі lady in red з'явилася на вулицях Лондона

Британська радіоведуча у всьому червоному сходила на роботу.

Аманда Голден потрапила під приціл папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Жінка продемонструвала ефектний образ lady in red. На ній був трикотажний костюм в рубчик, який складався із кардигану і спідниці міді, а на плечі вона накинула червоне елегантне пальто.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Голден взула червоні замшеві туфлі на шпильках і несла у руці містку червону сумку.

Аманда розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден одягла на роботу рожеву трикотажну сукню максі з високим розрізом збоку і золотистим ланцюжком на талії. Вона була без бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

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