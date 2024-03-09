Вона замерзла: Емілі Ратаковскі вся у шкірі вийшла на прогулянку

Папараці заскочили Емілі Ратаковскі під час прогулянки Нью-Йорком.

Модель була вся у шкірі: шоколадному тренчі на блискавці і з великими накладними кишенями, шовковій сорочці в тон і чорних штанях зі срібними декоративними ґудзиками.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Судячи з того, що Ратаковсі обійняла себе руками, вона замерзла, незважаючи на те, що погода була сонячна.

Аутфіт Емілі доповнила пітоново-чорними ботильйонами на підборах, чорним клатчем, чорними окулярами і екстравагантними срібними сережками.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі без бюстгальтера прийшла на Паризький тиждень моди.

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