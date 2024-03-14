Яскравий вихід: Аманда Голден у синьому жилеті на голе тіло блиснула сосками

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студіїю Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast.

Ведуча мала яскравий вигляд. На ній було зелене пальто, сині штани-палацо і синій жилет із пікантним декольте, який вона одягла на голе тіло. Крізь тонку тканину були помітні її соски.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Свій образ Аманда доповнила замшевими зеленими туфлями і зеленою сумкою. Зірка розпустила волосся, на обличчя одягла чорні окуляри і завершила лук лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Аманда Голден у шкіряній спідниці і светрі з пір'ям потрапила під приціл папараці.

Читайте також: