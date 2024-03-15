Знову без білизни: Аманда Голден у яскравому вбранні потрапила до об'єктивів папараці

Британська радіоведуча у вбранні яскравих відтніків з'явилася на вулицях Лондона.
Аманді Голден захотілося соковитих кольорів у цей весняний похмурий день, тож вона одягла на роботу рожево-помаранчеву довгу сукню з високою горловиною і без рукавів. Під вбранням знову не було бюстгальтера, що було дуже помітно.
Аутфіт красуня доповнила рожевим лакованим клатчем. Взула вона рожево-помаранчеві туфлі на шпильках.
У Голден було розпущене волосся, чорні окуляри на обличчі, лаконічні золоті сережки, золоті браслети з камінням і чорний довгий манікюр.
Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден одягла на роботу зелене пальто, сині штани-палацо і синій жилет з пікантним декольте, який вона одягла на голе тіло.
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