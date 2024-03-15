Знову без білизни: Аманда Голден у яскравому вбранні потрапила до об'єктивів папараці

Аманді Голден захотілося соковитих кольорів у цей весняний похмурий день, тож вона одягла на роботу рожево-помаранчеву довгу сукню з високою горловиною і без рукавів. Під вбранням знову не було бюстгальтера, що було дуже помітно.

Аутфіт красуня доповнила рожевим лакованим клатчем. Взула вона рожево-помаранчеві туфлі на шпильках.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

У Голден було розпущене волосся, чорні окуляри на обличчі, лаконічні золоті сережки, золоті браслети з камінням і чорний довгий манікюр.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден одягла на роботу зелене пальто, сині штани-палацо і синій жилет з пікантним декольте, який вона одягла на голе тіло.

Читайте також: