"Спільними зусиллями ми переможемо російську агресію": президент Латвії з дружиною звернувся до українців

"Спільними зусиллями ми переможемо російську агресію": президент Латвії з дружиною звернувся до українців

Президентське подружжя Латвії висловило підтримку Україні та закликало європейських лідерів прискорити її шлях до членства в ЄС.

Президент Латвії Егілс Левітс і його дружина Андра Левіте українською звернулися до нашого народу. На відео в Instagram вони підтримали Україну, на яку напала Росія.

Перша леді постала у білій вишиванці, а президент із блакитно-жовтою краваткою, як символ українського прапору.

"Дорогий мужній народе України, мій друже, президенте Зеленський, вся Латвія разом із вами думками, ділами та молитвами. Спільними зусиллями ми переможемо російську агресію та путінський режим. Місце України разом із нами у Європі. Я підтримую та закликаю решту лідерів Європи пришвидшити шлях України до членства у Європейському Союзі, негайно надаючи їй статус країни-кандидата. Слава Україні! Героям Слава!" – сказав президент Латвії.

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