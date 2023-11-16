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Кава з Шакірою: танцівник зняв нове смішне відео

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Кава з Шакірою: танцівник зняв нове смішне відео

Блогер Кетіл Крогстад / Фото: Скріншот

Блогер Кетіл Крогстад, який став відомим завдяки своїм позитивним танцям з чашкою кави, виклав нове відео.

Цього разу раз хлопець зпародіював танець Шакіри з кліпу на пісню "Whenever, whenever".

Кетіл знайшов локацію схожу на пустелю, відтворив легендарні рухи співачки та вкотре підняв настрій своїм підписникам.

До речі зараз за його блогом стежать вже 576 тисяч підписників, які активно коментують новий допис.

  • "У мене такий напружений момент, а ви, сер, ковток свіжого повітря. Якщо це недостатня мотивація, щоб продовжувати, я не знаю, що це".
  • "Шакіра це хто? Тепер це пісня Кетіла".
  • "Чи знає Шакіра, що в неї є брат-близнюк?".
  • "Ха-ха-ха, я хотів довше відео! Зробіть повну версію, будь ласка, так весело!"

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Дата публікації
Перегляди
232
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