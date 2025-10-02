ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала, як вона та її сім’я провели вересень

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі серією сімейних фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі та 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка і 4-місячну Поппі Елізу Джозефін, і Instagram жінки рясніє фото їхніх спільних дітей. У своїй новій публікації Керрі показала, як минув її вересень.

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Після того як подружжя покинуло Даунінг-стріт, 10, воно переїхало до свого заміського особняка Брайтвелл-Менор вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів, будівництво якого розпочалося ще 400 років тому. Він розташовується на майже п’яти акрах садів і територій у самому серці мальовничого оксфордширського села Брайтвелл-кам-Сотвелл. Тож не дивно, що Керрі багато часу проводить з дітьми на природі, де вони можуть спостерігати за життям тварин, годувати їх, збирати дикі ягоди і багато гуляти.

Дочка Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Дочка Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з деяких знімків, Керрі вирішила зробити ремонт у деяких кімнатах.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Незважаючи на догляд за дітьми дружина Джонсона знаходить час на себе — вона відвідувала сауни і ходила на масаж.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

А також зустрічалася з подругами і хвалилася образом у мереживному бузковому костюмі.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі Джонсон — третя дружина колишнього британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка до одруження з ним була активісткою в галузі екології, старшою радницею благодійної організації з охорони океану — Oceana, а також працювала спеціальною радницею зі ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджида Джавіда і Джона Віттінгдейла (міністр із питань культури, ЗМІ та спорту), була главою зі зв’язків із громадськістю Консервативної партії та ін.

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала фото з сімейного відпочинку.

