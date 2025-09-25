ТСН у соціальних мережах

Суспільство
400
1 хв

Дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала його миле фото з молодшою донькою

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії опублікувала в Мережі нові фото, які розчулили її підписників.

Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсон / © Associated Press

37-річна Керрі Джонсон опублікувала у своєму Instagram фотографію, на якій зображений її чоловік Борис з їхньою спільною молодшою донькою.

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

61-річний Джонсон сидить у кріслі і тримає на руках чотиримісячну доньку Поппі, яка народилася 21 травня. Судячи з фото, чоловік щасливий проводити час із дитиною.

Нагадаємо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та 4-місячну Поппі Елізу Джозефін. А загалом у політика дев’ятеро дітей, старшому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Також Керрі показала і своє дитяче фото. Дівчинка, одягнена в блакитний комбінезон, сидить у пластмасовому кріслі. «Знайшла це старе фото зі мною. Показала своєму синові: „Ти маєш старомодний вигляд, як під час війни“, — підписала фото дружина Джонсона.

Керрі Джонсон у дитинстві / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон у дитинстві / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон публікувала в Мережі фото з їхнього сімейного відпочинку. Вона позувала на одному зі знімків у бікіні.

