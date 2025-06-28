Одяглася скромніше, ніж мати: папараці заскочили принцесу Йорданії Іман на весіллі Безоса

Королева Ранія, принцеса Іман та Джаміль Терміотіс (ліворуч) — чоловік Іман / © Getty Images

Реклама

На розкішному весіллі засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес, окрім таких зірок як Кім Кардашян і Кайлі Дженнер, також з’явилися представники королівської династії. Папараці помітили на святі королеву Йорданії Ранію, її старшого сина-спадкоємця з дружиною, а також її 28-річну доньку — принцесу Іман.

Королева Ранія в гламурній сукні від Armani Prive / © Getty Images

Принцеса обрала скромнішу сукню, ніж була у її матері-королеви. Іман носила зелене вбрання від Модного дому Oscar de la Renta та сережках від FerriFirenze, які позичила у матері. Сукня Іман була виконана як кейп, мала багато драпувань та горловину-стійку. Волосся дівчина уклала в лаконічний пучок, зробила макіяж і доповнила вбрання гламурним клатчем.

Принцеса Іман / © Getty Images

Також на фото можна побачити чоловіка Іман — Джаміля Терміотіса. Пара одружилася 12 березня 2023 року в Йорданії. У свій особливий день наречена була одягнена в пошиту на замовлення білу весільну сукню від Dior з довгими рукавами. А ось 16 лютого 2025 року принцеса Іман вперше стала мамою — у них із чоловіком народилася дочка, яку назвали Аміною.

Реклама