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Поділилася важливим: Меган Маркл виступаючи на саміті розповіла, чому поспішає додому до сина
Під час свого виступу на саміті TIME100 у Нью-Йорку Меган Маркл розповіла і про своїх дітей Арчі та Лілібет.
Під час бесіди з Джесікою Сіблі, генеральною директоркою Time, герцогиня сказала, що з нетерпінням чекає на повернення додому до Каліфорнії, оскільки у її сина принца Арчі незабаром має випасти перший зуб і вона, як мати, хоче бути в такий важливий момент поруч із ним.
Говорячи про баланс між материнством і роботою, Меган сказала, що обов’язки, пов’язані з її бізнесом, так само важливі, як і такі речі, як зуб у її сина, який хитається, додавши, що він втратить його «цього тижня».
«Це ось-ось станеться, і я просто сподіваюся, що повернуся додому вчасно!» — сказала Меган, виступаючи в Лінкольн-центрі, пише журнал People.
Нагадаємо, 6 травня принцу Арчі виповниться 6 років. Вын має молодшу сестру принцесу Лілібет, якій у червні виповниться 4 роки.
А вчора, 23 квітня, сьомий день народження відсвяткував молодший син принца та принцеси Уельських — Луї. Його батьки з цього приводу поділилися дуже милим відео.