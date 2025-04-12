У блакитному костюмі і зі шпильками у волоссі: принцеса Данії відвідала особливий захід

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

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У п’ятницю, 11 квітня, Ізабелла та її родина — мама королева Мері, батько король Фредерік, брат принц Вінсент та сестра принцеса Жозефіна відвідали святкові заходи у місті Орхусі.

Королівська родина Данії / © Getty Images

Святкування включали музичні та танцювальні виступи, а також частування. Принцеса отримала неймовірний подарунок від муніципалітету Орхуса — браслет із 14-каратного золота, виготовлений місцевим ювеліром Тріне Вілкенсом.

Принцеса Ізабелла показує свій новий браслет / © Getty Images

Щодо образу дівчини, то вона носила того дня небесно-блакитний костюм від Soeren Le Scmidt, який включав жакет та штани. Також на принцесі була блуза білого кольору від бренду The Fold, туфлі Gianvito Rossi та шпильки у волоссі від бренду Ellen Hunter (подібні прикраси раніше не раз носила і королева Мері).

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Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Не приєдналася до них лише старша дитина короля Фредеріка і королеви Марії, 19-річний спадкоємець принц Крістіан, який зараз проходить військову підготовку.