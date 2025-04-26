Вірджинія Джуффре, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, вкоротила собі віку

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

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Вірджинія Джуффре — одна з найвідоміших жертв Джеффрі Епштейна — наклала на себе руки, повідомила її родина. У заяві, зробленій у п’ятницю, йдеться про те, що вона пішла з життя в передмісті Перта Ніргаббі, Австралія, де жила кілька років.

«З абсолютно розбитими серцями ми повідомляємо, що Вірджинія померла вчора ввечері на своїй фермі в Західній Австралії», — йдеться у заяві її сім’ї для NBC News. «Вона наклала на себе руки, будучи все життя жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі».

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

«Вірджинія була запеклим воїном у боротьбі із сексуальним насильством та секс-торгівлею. Вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто вижив», — йдеться у заяві. «Зрештою, тягар насильства виявився настільки важким, що для Вірджинії стало нестерпним витримувати його».

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Нагадаємо, що у серпні 2021 року Джуффре подала до суду на герцога Йоркського за сексуальне насильство, заявивши, що Ендрю займався з нею сексом, коли їй було 17 років, і що її продав йому друг, мільярдер-педофіл Джеффрі Епштейн. Герцог неодноразово заперечував ці звинувачення, і йому не було пред’явлено жодних звинувачень у скоєнні кримінальних злочинів.

У березні 2022 року було оголошено, що Джуффре та Ендрю досягли позасудової угоди, яка, як вважають, включає «суттєву пожертву до благодійного фонду пані Джуффре на підтримку прав жертв».

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Також минулого місяця жінка опублікувала пост в Instagram, заявивши, що жити їй залишилося лише кілька днів. У своєму повідомленні вона описала нещасний випадок і сказала, що вона мала ниркову недостатність.

Вірджинія Джуффре