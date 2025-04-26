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Вірджинія Джуффре, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, вкоротила собі віку
Жінка, яка звинуватила британського принца Ендрю та Джеффрі Епштейна у сексуальній експлуатації, померла у віці 41 року.
Вірджинія Джуффре — одна з найвідоміших жертв Джеффрі Епштейна — наклала на себе руки, повідомила її родина. У заяві, зробленій у п’ятницю, йдеться про те, що вона пішла з життя в передмісті Перта Ніргаббі, Австралія, де жила кілька років.
«З абсолютно розбитими серцями ми повідомляємо, що Вірджинія померла вчора ввечері на своїй фермі в Західній Австралії», — йдеться у заяві її сім’ї для NBC News. «Вона наклала на себе руки, будучи все життя жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі».
«Вірджинія була запеклим воїном у боротьбі із сексуальним насильством та секс-торгівлею. Вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто вижив», — йдеться у заяві. «Зрештою, тягар насильства виявився настільки важким, що для Вірджинії стало нестерпним витримувати його».
Нагадаємо, що у серпні 2021 року Джуффре подала до суду на герцога Йоркського за сексуальне насильство, заявивши, що Ендрю займався з нею сексом, коли їй було 17 років, і що її продав йому друг, мільярдер-педофіл Джеффрі Епштейн. Герцог неодноразово заперечував ці звинувачення, і йому не було пред’явлено жодних звинувачень у скоєнні кримінальних злочинів.
У березні 2022 року було оголошено, що Джуффре та Ендрю досягли позасудової угоди, яка, як вважають, включає «суттєву пожертву до благодійного фонду пані Джуффре на підтримку прав жертв».
Також минулого місяця жінка опублікувала пост в Instagram, заявивши, що жити їй залишилося лише кілька днів. У своєму повідомленні вона описала нещасний випадок і сказала, що вона мала ниркову недостатність.