Клуб 4 Лапи Selection MEOW-FOR STRIPS. Новий раціон вологих кормів преміум класу для котів

Любов завжди доречна та своєчасна, особливо любов до чотириногих вихованців, які від нас залежать. Сьогодні багато хто знаходить сили жити та піклуватися про себе, тому що треба піклуватися про улюблених котів і кішок. Улюбленця можна погладити, приголубити, почухати за вушком, а значить, життя триває.

Кішки допомагають розслабитися, хоч ненадовго забути про тривоги, зігрівають своїм теплом і заколисують муркотінням, немов колисковою, змушують посміхатися, іноді крізь сльози. І так хочеться віддячити вихованцю за те, що він є у вашому житті, порадувати його, показати, що він най-най і гідний найкращого. Якщо ваш улюбленець – гурман, цінитель смачної їжі, його можна побалувати новим кормом відомого українського бренду, Клуб 4 Лапи Selection.

Назва лінійки перекладається як «вибір». SELECTION – це вибір вимогливих до їжі вихованців і люблячих господарів, які переконані, що в житті завжди є місце та час для любові, турботи та маленьких радощів. Всього до нової лінійки увійшло 10 раціонів для кішок, корм для котів вологий випускається в двох різних формах – шматочки-слайси та смужки-стріпси, тих і інших по 4 види. Виробник подбав і про любителів хрустких гранул, на них чекають 2 нових сухих корми. Повний асортимент представлений на офіційному сайті, а ми сьогодні ближче познайомимося зі стріпсами, які випускаються в пакетиках-паучах по 85 г.

Склад вологого корму для котів Клуб 4 Лапи SELECTION MEOW-FOR STRIPS

MEOW-FOR STRIPS – новинка в усіх відношеннях, від вологих кормів базової лінійки ці раціони відрізняються оновленою рецептурою та незвичайною формою. Цей вологий корм для кішок випускається у формі соковитих м'ясних смужок, які обгортає соус або крем-суп. Овочевий крем-суп – ще одна новинка, підлива оригінальної консистенції, альтернатива традиційним соусам або желе. Поживна цінність всіх кормів приблизно однакова, білка в кожному раціоні 7%, корми у вигляді смужок у соусі містять 3,5% жирів, а смужки в крем-супі – 4%. Склад всіх кормів має спільні риси, до нього входять:

м'ясо та продукти тваринного походження;

злаки й екстракти рослинного білка;

олії та жири, включаючи 0,3% олії лосося;

овочі та фрукти. Крем-суп для смужок з індичкою містить моркву, для смужок з яловичиною – броколі, а банан, глід, томати й імбир входять до складу всіх раціонів;

вітаміни, мінерали, амінокислота таурин.

При цьому у кожного раціону є свої особливості складу, які забезпечують неповторний смак.

Переваги преміум раціону Клуб 4 Лапи SELECTION для кішок

Корм для кішок Клуб 4 Лапи Selection у формі смужок нагадує макарони або локшину з ароматною підливою. Тільки «тісто» для цих макаронів готується не з борошна, а з високоякісних м'ясних продуктів. Смужки MEOW-FOR STRIPS змушують котів і кішок муркотіти від задоволення. Вони і смачні, й корисні:

смужки формуються за особливою технологією, завдяки якій виходять в міру м'якими та в міру щільними. Вони просто на очах зникають з миски і тануть у роті кішки;

ароматний соус або ніжний овочевий крем-суп робить корм ще більш соковитим і апетитним, вихованці старанно вилизують миску й облизують мордочку, щоб ані крапельки не пропало;

смужки містять до 77% м'яса та продуктів тваринного походження, це підходяща їжа для маленьких хижаків;

корми багаті на поліненасичені жирні кислоти (0,07% Омега-3 та мінімум 0,5% Омега-6), які необхідні для здоров'я шкіри та шерсті, серцево-судинної та нервової системи;

овочі та фрукти, які входять до складу кормів Клуб 4 Лапи для кішок, є джерелом рослинної клітковини, важливою для здорового травлення, а також вітамінів і мінералів, корисних для організму в цілому;

вологий корм для котів Клуб 4 Лапи збалансований під потреби дорослих кішок і містить всі необхідні для здоров'я вихованців добавки.

Як перейти на Клуб 4 Лапи SELECTION для котів з іншого корму

Навіть якщо ваш вихованець давно знайомий з кормами Клуб 4 Лапи, його травній системі потрібен деякий час, щоб звикнути до раціонів з оновленою рецептурою. А якщо ви плануєте перевести улюбленця на Клуб 4 Лапи Selection з кормів іншого бренду, ще важливіше, щоб перехід не виявився різким. Деякий час старий і новий корм доведеться змішувати, давати в одне годування. У перший день порція повинна майже повністю складатися зі звичного корму, та всього на чверть з новинки, такого ж співвідношення слід дотримуватися на другий день. Протягом наступних 2-х днів корми змішуються порівну, а потім частка новинки збільшується до 3/4. Якщо все йде нормально, на 7-8-й день перехід на корм SELECTION можна завершити, повністю замінити їм колишній корм.

Де купити корм Клуб 4 Лапи SELECTION для кішок

Купити корм Клуб 4 Лапи для котів можна в магазинах зоотоварів, розташованих неподалік від дому, або замовити через інтернет. Новинку пропонують багато онлайн-магазинів, офіційний магазин бренду продає корм SELECTION MEOW-FOR STRIPS упаковками по 12 пакетиків вагою 85 г.

Вологий корм для кішок Клуб 4 Лапи SELECTION – оригінальна форма з новими відтінками смаку

Є чимало людей, для яких задоволене котяче муркотіння звучить, як найкраща музика, але вони прекрасно знають, що кішка – досить примхлива «музична скринька», та підібрати до неї ключик непросто. Для багатьох вихованців таким чарівним ключиком стали вологі корми Клуб 4 Лапи SELECTION. При вигляді знайомого пакетика очі улюбленця світяться, упаковка відкривається під акомпанемент нетерплячого нявкання, а коли вміст пакетика опиняється в мисці, нявкання змінюється муркотінням, на котячій мордочці з'являється вираз блаженства. Можна побалувати ласунів соковитими ніжними смужками зі смаком курятини, індички, кролика або яловичини, приправленими соусом або крем-супом. А можна вибрати м'ясні шматочки в соусі або желе з оригінальними смаковими комбінаціями. І стріпси, і слайси лінійки SELECTION викликають у вихованців схвальне «Муррр!». А завдяки продуманому збалансованому складу нові раціони допомагають піклуватися про їхнє здоров'я.