Лазерна корекція покращує зір за 10 хвилин. Досвід офтальмологічного центру “Ексімер”

Гарний зір допомагає людині відчувати повноту життя. На жаль сьогодні, лікарі відмічають значне погіршення зору у населення та справжню епідемію короткозорості. Це наслідки нашого онлайн життя. Допомогти знову повноцінно бачити можна завдяки сучасним методам корекції.

Як покращити зір

“Однією із найзатребуваніших процедур у нас в клініці є лазерна корекція зору”, – розповідає провідний офтальмохірург “Ексімер”, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів (ESCRS) Юлія Валентинівна Лейченко.

Цікаво, що під час війни попит на цей метод відновлення зору тільки виріс.

І це не дивно, адже люди особливо зараз, гостро відчувають, наскільки важливо добре бачити і не залежати від окулярів і лінз. До того ж доведено, що лазерна корекція безпечна – вона застосовується в медицині вже понад 30 років, постійно вдосконалюється та має мінімум протипоказань.

Головний критерій для корекції – 18 років, відсутність аутоімунних захворювань та бажання людини зробити лазерну корекцію.

Хто є кандидатом на процедуру

Лазерна корекція зору дозволяє людині добре бачити навколишній світ і назавжди забути про традіційні методи корекції — окуляри та лінзи.

Ця процедура показана тим, хто страждає від поганого зору. Однак, є деякі категорії людей, кому можна особливо рекомендувати цю ефективну технологію 100% - го зору, а саме:

Кому складно підібрати традиційні методи корекції (наприклад, при складному астигматизмі, великій різниці гостроти зору в очах).

Військовим, спортсменам, любителям активного відпочинку – людям, чий спосіб життя чи професія ускладнюють використання лінз чи окулярів.

Водії, пілоти – всі, у кого робота пов`язана з високою якістю зору.

Яку методику краще вибрати

Важливо зазначити, що обрати методику корекції можна тільки після ретельного дослідження всіх параметрів ока та консультації з лікарем.

“В залежності від результатів діагностики та потреб людини, ми можемо запропонувати такі методики”, – пояснює лікар-офтальмолог Юлія Валентинівна:

5D-Eye LASIK. Методика має широкий спектр призначення і може проводитися при короткозорості, далекозорості, астигматизм. Рекомендована людям з відхиленням зору від -12 до +4 D.

Femto Lasik. Унікальна ефективна безножова методика лазерної корекції, що вважається золотим стандартом у всьому світі і в нашому центрі. Фемто-технологія проводиться при відхиленнях від -12 до +5 D. Дозволена людям із тонкою рогівкою.

5D SportSmartSurf. Процедуру обирають військові, люди, що активно тренуються, займаються спортом та ведуть насичене, сповнене подій життя. Корекція проводиться повністю безконтактно на поверхні рогівки. Що дозволяє повертатися до тренувань вже наступного дня.

Відгуки людей, що зробили у нас лазерну корекцію підтверджують, що покращення зору відбувається відразу після процедури.

Цікавий факт – в деяких європейських країнах лазерна корекція зору входить у перелік процедур, що покриває медична страховка. Це ще раз підтверджує безпечність та ефективність методики, яку визнали у всьому світі.