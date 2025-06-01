Чотири відомі провидці пророкують Третю світову війну вже цього року

Третя світова

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Світові пророки та ясновидці попереджають про серйозну загрозу глобального масштабу — початок Третьої світової війни вже до кінця 2025 року.

Про це пише New York Post.

Чотири видатні особистості, які мають славу надзвичайно точних провидців, зійшлися у своїх тривожних прогнозах: болгарська сліпа містикиня Баба Ванга, французький астролог XVI століття Нострадамус, бразильський ясновидець Атос Саломе та лондонський гіпнотерапевт Ніколас Оюля. Всі вони незалежно один від одного передбачають масштабний конфлікт, який може змінити хід історії людства.

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Баба Ванга, народжена у 1911 році як Вангелія Пандєва Гущерова, здобула світову славу завдяки своїм дивовижно точним пророцтвам. Її прозвали «Нострадамусом Балкан», адже серед її передбачень — теракти 11 вересня 2001 року, загибель принцеси Діани, а також недавні землетруси 2025 року, спричинені змінами клімату. Саме Ванга передбачила початок війни в Європі цього року, яку вона бачить як початок «падіння людства» та глобальну катастрофу для населення планети.

Французький астролог XVI століття Мішель де Нострдам, більш відомий як Нострадамус, у своїх знаменних «Пророцтвах» 1555 року також зробив похмурі передбачення. Його пророцтва раніше точним чином описували підйом Адольфа Гітлера, а також пандемію COVID-19. Цього разу він попереджає, що Велика Британія буде втягнута у жорстокі війни. У своїй книзі він писав: «Коли ті з земель Європи побачать, як Англія встановлює свій трон ззаду, її фланги охоплять жорстокі війни. Королівство буде позначене війнами такими жорстокими, що вороги зсередини і зовні піднімуться». Він також додав: «Велика чума з минулого повертається, немає ворога смертоноснішого під небом».

Атос Саломе — 38-річний бразильський ясновидець, якого називають «живим Нострадамусом» через його здатність передбачати важливі події сучасності, такі як смерть королеви Єлизавети II, теж попереджає про неминучий глобальний конфлікт. За його прогнозом, Третя світова війна стане особливо небезпечною через використання новітніх технологій, кіберзброї та машин. Він заявляє: «Це не просто війна людей, а війна машин, і що буде далі? Найгірше ще попереду». За його словами, технологічний прогрес, що має неймовірний потенціал для розвитку, одночасно створює й загрозу існуванню людства.

Лондонський гіпнотерапевт Ніколас Оюля, якому теж 38 років, додає, що війна може розпочатися вже у середині 2025 року. Причиною такого розгортання подій він вважає «брак співчуття у світі», що провокує жахливі акти насильства та ворожнечі в ім’я релігії і націоналізму. За його провидінням, людство зіткнеться з безпрецедентними жорстокістю і безглуздям.

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Усі ці страшні передбачення збігаються із нинішньою напруженою геополітичною ситуацією. Наприкінці травня 2025 року Пакистан і Індія обмінялися ракетними ударами по військових об’єктах, що призвело до закликів Сполучених Штатів почати переговори та зупинити загострення конфлікту. Хоча сторони погодилися на перемир’я, воно було порушене вже через кілька годин у регіоні Кашмір.

Одночасно триває затяжна війна між Росією та Україною, яка за минулий тиждень забрала життя щонайменше семи людей унаслідок масштабних ракетних та безпілотних атак на Київ та інші регіони. Ці події свідчать про збереження високої напруги та серйозність ситуації, що відбувається.

Експерти у сфері технологій також попереджають про небезпеку, яку несе неконтрольований розвиток штучного інтелекту, порівнюючи його із ядерною зброєю за рівнем потенційної загрози. Ця ідея перегукується з застереженнями Атоса Саломе, який акцентує увагу на «машинній війні» майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що християнський пророк Джошуа Джайлз із Міннесоти, який нібито передбачив війну між Ізраїлем і ХАМАС, стверджує, що у 2025 році буде велика війна у світі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.