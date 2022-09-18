Як вибрати електропростирадло: поради від фахівців

Українців закликають ретельно підготуватися до непростої зими та запасатися необхідними речами. Серед гаджетів, які можуть допомогти пережити холод — електропростирадло. Розповідаємо, як вибирати електропростирадло, на що звернути увагу, кому не бажано використовувати цей прилад для обігріву — в матеріалі ТСН.ua

Що таке електропростирадло та як воно працює

Перш ніж ми перейдемо до критеріїв вибору, нагадаємо, що таке електропростирадло. Простирадло з підігрівом — індивідуальний обігрівач для ліжка в будь-яку пору року яке допоможе зекономити на обігріві та не пересушує повітря. Часто електропростирадло використовують як ковдру або матраца.

Переваги електропростирадла перед іншими приладами для обігріву

Швидке обігрів у холодний час за короткий період.

Підтримка температури протягом всієї ночі.

Низьке споживання електроенергії.

Не сушить повітря.

Автовідключення, пожежна безпека гарантують безпечну експлуатацію.

Позитивно впливає на опорно-руховий апарат, дихальну систему.

Легко транспортується.

Параметри на які потрібно звертати увагу при виборі електропростирадла

Безпека

Безпека є найважливішим критеріям вибору. Багато хто ставить собі питання, а чи може електропростирадло вдарити струмом, якщо воно пошкодиться? Сучасні електропростирадла, які є у продажу, працюють на низькій напрузі 12/24 Вольт і не несуть жодної небезпеки здоров'ю людини. Небезпечними є простирадла «старого зразка» з напругою 110 вольтів, але зараз такі «небезпечні» простирадла не виробляють. Більшість електрозігрівальних виробів оснащено захистом від перегріву та автовідключенням, щоб виключити можливість займання приладу, на це обов'язково потрібно звертати увагу.

Розміри простирадла для обігріву

Розмір електропростирадла підбирається за розміром спального місця. Для двоспального ліжка підійде розмір - 200х170 та 185х150, для полуторного ліжка – 150 х 80 та 130х70. Електричне простирадло стелиться нижче рівня подушки. При виборі розміру потрібно враховувати, що зручніше якщо простирадло трохи більше спального місця і злегка звисає по краях ліжка, В такому разі воно не мнеться та й спати на ньому комфортніше. Виходячи з цього, більшість виробників з обох боків залишають по 5 см тканини без нагрівального елемента. Можна також покласти полуторний розмір поперек на двоспальне ліжко.

Режими роботи електропростирадла

Електропростирадло може підключатися до мережі та функціонувати в одному режимі, а може бути зі спеціальним регулятором, який встановлює потрібний режим. Останні більше популярні серед споживачів, тому що зручніші у використанні завдяки можливості індивідуального режиму. Сучасні електропростирадла мають складні системи управління – виставляється температура, час, таймер для відключення.

Матеріал виготовлення

Матеріал простирадла для обігріву може бути як натуральним, так і синтетичним. У дорожчих моделях використовується бавовна, вона приємна до тіла, не алергенна, добре пропускає повітря. Але такі матеріали найбільше забруднюються. Добре зарекомендували себе синтетичні тканини покриття – поліамід, полікотон, фліс, поліестер. Вони довговічні, менше забруднюються, не мнуться, легкі у догляді. Для пошиття простирадла для верхньої частини вибирають практичний і зносостійкий матеріал, а для підкладки – повсть, яка добре зберігає тепло.

Ціна та гарантія

Більшість електропростирадлів коштують не дорого і цілком доступні покупцю, представлена ​​продукція має гарантію виробника 12-36 місяців.

Як правильно вибрати електропростирадло

Отже, при виборі електропростирадла фахівці радять звертати увагу на такі фактори:

Безпека – якість всіх елементів гарантія безпеки.

Управління – простота в налаштуванні режиму та можливість їх регулювання.

Час нагріву – більшість моделей нагріваються за 20-40 хвилин, а сучасні з турборежимами – лише за 1-2 хвилини.

Догляд — не всі моделі простирадл можна прати, якщо модель піддається пранню – це, безперечно, плюс.

Комфорт – приємний матеріал з якого виготовлений виріб, точні розміри.

Додаткові можливості – функція регулювання температурного режиму, поділ на зони, автовимкнення, таймер тощо.

Кому не можна використовувати електропростирадло

Протипоказання для використання електропростирадла:

Їх не рекомендується використовувати людям, у яких є новоутворення.

Деяким користувачам не можна нагрівати певні ділянки тіла (уточнюйте у лікаря).

Не можна використовувати вагітним.

Не рекомендується використовувати електропростирадло людям з варикозним розширенням вен.

Медики рекомендують при розташуванні простирадла на ліжку стелити його так, щоб воно не нагрівало голову та область серця.

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