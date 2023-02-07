Як знайти сильні сторони вашої дитини та мотивувати розвиток і навчання із задоволенням

Від перших років життя дитини батьки намагаються з’ясувати, якими талантами вона обдарована. Часом віддають її на тисячі занять та курсів. Але потім дитина часто обирає не те, що пропонують їй дорослі.

Чому? Тому що іноді батьки намагаються задовольнити власні потреби, надолужити те, чого не мали в дитинстві за рахунок власних дітей, зовсім не маючи на меті зрозуміти сильні сторони юної особистості.

Як же мотивувати дитину до навчання через задоволення?

На це питання відповість засновник ліцензованої онлайн-школи JAMM School з Гарвардською методикою навчання, педагог-інноватор із 30-річним досвідом та батько 3-х успішних дітей - Олег Василевський.

Питання сильних сторін моєї дитини виникло при вступі до школи середнього сина, коли комісія винесла вирок: йому потрібна спеціалізована школа.

Син встиг повчитися у звичайній школі та пройшов через жахливий булінг з боку дітей і вчителів, бо не “тягнув програму” та й просто не хотів навчатися. В той час я був у США, де ознайомився з методикою множинних інтелектів Гарвардської кафедри психології. Вона допомогла виявити сильні сторони сина, іншими словами - його види інтелекту. І це стало проривом!

Протягом наступних 15 років завдяки цій методиці я розвивав сильні сторони сина. В результаті він вступив до Американської академії мистецтв до класу фортепіано і був перший у рейтингу серед вступників до ВНЗ. Коли я дізнався про це, я мало не плакав, згадуючи шлях, який ми разом пройшли за ці роки, щоб дістатися такого фінішу.

Тому, взявши за основу Гарвардську методику, я створив школу, в якій кожна дитина - геній. Перший крок при вступі до школи: тест на види інтелектів. За його допомогою ми показуємо дітям, у чому саме вони геніальні. Як довів професор Гарварду Говард Гарднер, існує 8 видів інтелектів, але зазвичай 2-3 домінують - тобто є сильними сторонами особистості. Так завдяки тестові ми виявляємо сильні сторони і далі, керуючись цим висновком, будуємо індивідуальну “дорожню карту” навчання. Дитина отримує мотивацію: навчайся в школі і роби те, що в тебе найкраще виходить.

Погодьтеся: якщо вкладати зусилля в сильні сторони - отримаєш гарний результат, в слабкі - посередній.

Отже, щоб дитина вчилася з задоволенням, треба показати, в чому вона найсильніша і що в неї виходить найкраще. Тоді вона вкладає сили в навчання із задоволенням (робить те, до чого в неї є хист) - отримає відмінний результат. Відтак, мотивацію працювати ще більше. Самооцінка дитини росте і на цій хвилі позитиву вона “підтягує” слабкі сторони. Так“лінгвіст” підтягує математику, а “математик” - мову і т. д. І все це самостійно, без тиску батьків та вчителів.

Якщо в сучасному світі ми використовуємо смартфони, то чому ж досі в школі підходи до навчання не змінювалися вже 100 років? А вимоги до дітей? “Освоїти” навчальну програму, подану для всіх однаково. Але ж навіть сучасна реклама персоналізована - показують те, в чому ти зацікавлений. Чому ж досі ставнення в школах до всіх дітей однакове?

Для того, щоб дитині було цікаво навчатися, потрібне навчання, персоналізоване для конкретної дитини. І в нашій школі JAMM school саме цей інноваційний підхід дозволяє ростити геніїв, які потім вступають до найкращих ВНЗ країни та світу.

Якщо ваша дитина теж перестала вчитися, і не діють ні вмовляння , ані подарунки - замислитеся, може настав час змінити підхід до навчання?

Це найболючіше питання, коли дитині обирають школу. Не буде цікаво у звичайній школі дитині з артистичним хистом - бо це не її, або навпаки математику не цікаво серед тих, хто вчиться в звичайній школі: більшість все ще опановує тему, а він вже все зробив і нудиться.

У підсумку: і художник, і математик втрачають цікавість до навчання і мотивацію.